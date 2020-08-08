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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da yanan araca pet şişeli müdahale

İHA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde bir kargo aracının motor bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahalede yangın söndürme tüpleri yetersiz kalınca çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları pet şişelerdeki sularla aracı söndürmeye çalıştılar.

Yalova’da yanan araca pet şişeli müdahale

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde bir kargo aracının motor bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahalede yangın söndürme tüpleri yetersiz kalınca çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları pet şişelerdeki sularla aracı söndürmeye çalıştılar.
Bir kargo firmasına ait 34 BB 328 plakalı araç Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Bayraktepe tesisleri önünde motor bölümünden yanmaya başladı. Motordan çıkan dumanları fark eden araç sürücüsü yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Ancak yangın tüpleri motor kısmındaki yangını söndüremeden bitti. Araçtaki yangının büyüyeceği telaşı ile su aramaya başlayan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Ellerine aldıkları pet şişelerdeki suları aracın motor aksamına dökerek söndürdüler. Aracın motorunda büyük hasar gelirken her hangi bir yaralanma yaşanmadı. Hasarlı araç olay yerine çağrılan başka bir araçla çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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