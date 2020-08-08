Yalovaspor kupasına kavuştu Yeşil kırmızılılar tekrar profesyonel liglerde

20192020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Yalovaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı sonrasında TFF 3. Ligine yükseldi.

Yalova Atatürk Stadyumunda düzenlenen törenle yeşil kırmızılılar kupa sevinci yaşadı. 9 yıllık profesyonel lig hasretini dindiren Yalovaspor, şampiyonluk kupasıyla birlikte poz verdi. Şampiyonluk kutlamasına fotoğrafında Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Mağlum Bağalar, MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Yalova ASKF İl Başkanı Tamer Erbul, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, Yalovaspor yönetim kurulu üyeleri, Spor Hızmetleri Müdürü Murat Altuntaş ve Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan da yer aldı.

Milletvekili Meliha Akyol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunarak TFF 2. Ligine yükselme sözü aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 10. Grupta mücadele eden Yalovaspor, bitime 4 hafta kala 54 puanla en yakın rakibi Çiğli Belediyespor’un 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD19 pandemisi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu BAL’ı tescil etmesiyle birlikte Yalovaspor ve diğer 10 grup birincisi şampiyon olarak TFF 3. Ligine yükseltildi.

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