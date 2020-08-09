Muharrem İnce: Herkes eteklerindeki taşları döksün



Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,(DHA)YENİ parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP´li Muharrem İnce, "Bu süreçte herkes konuştu. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Ben açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" dedi.

CHP´li Muharrem İnce, yaşadığı Yalova´nın Elmalık köyünde Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeni parti kuracak iddialarıyla gündemde olan İnce, "Bu süreçte herkes konuştu, bir ben konuşmadım. Açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" dedi. Düzenleyeceği basın toplantısında her soruyu yanıtlayacağını belirten İnce, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben evime gelen misafiri geri çevirmem, açıklama yapmadan göndermem. Açıklama yapmamış olsaydım medya özgürlüğüne de saygısızlık olurdu. Önümüzdeki hafta Ankara´da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım. Herkes eteklerindeki taşları döksün. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım" dedi.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2020-08-09 14:31:17



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