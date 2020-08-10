Orkun Özdemir, Ümreniyespor’da

Kaleci Orkun Özdemir’i, PTT 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile anlaşması eski takımı Yalova Altınova Belediyespor camiasına büyük sevinç yaşattı.

20172018 sezonunda Yalova Amatör Süper Liginde, Altınova Belediyespor’un şampiyonda kalesini koruyan son olarak Serik Belediyespor’da oynayan Orkun Özdemir, PTT 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile anlaştı.

Orkun Özdemir’in birinci lig takımına transfer olmasına çok sevindiklerini ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Güneş, “Eski oyuncumuzun birinci lige çıkması camiamızı gururlandırdı. Kendisine yeni takı mı olan Ümraniyespor’da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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