5 dönümlük ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bayraktepe mesire yerinin arka kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın uzun çabalar neticesinde söndürülerek, kontrol altına alındı. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından ilk müdahalesi yapılan orman yangınının söndürme çalışmalarına Yalova Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye ekipleri ile TASKİP itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarına belediyeye ait arazi araçları da katıldı. 5 dönümlük alanda çıkan orman yangını tamamen söndürülüp kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.