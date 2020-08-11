Yalova’da pandemi tedbirleri denetimi Yalova’da protokolden 'kurallara uyun' çağrısı “Sevdiklerinizi korumak adına kurallara uyun”

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yalova’daki denetimler ise Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı.

Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdiler. İlk olarak YalovaBursa karayolu üzerindeki kontrol noktasına giden Yalova Valisi Muammer Erol burada durdurulan araçların şoförleri ve araçlarda bulunan yolcularla sohbet etti. Yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Vali Erol vatandaşlara, “Bugün maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekmek için yollardayız. Araçlarımızda dezenfektan bulunduralım. Sosyal mesafeyi ayarlayalım. Sevdiklerimizi korumak adına da maskesiz dışarıya çıkmayalım” dedi.

Vali Erol ardından Yalova’nın Gaziosman Paşa Mahallesi’ne giderek buradaki iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kahvehaneleri gezdi. Buralarda oturan vatandaşlara salgını hatırlatan Vali Erol, “Kendiniz ve sevdikleriniz için maske takın, sosyal mesafe kuralına uyun ve hijyene önem verin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.