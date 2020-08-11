CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

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Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/YALOVA, (DHA)YENİ parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP´li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova´nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN

2020-08-11 11:42:29



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