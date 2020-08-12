Altınova’da sualtı araştırması devam etti

Altınova Hersek Bölgesi’nde yürütülen, “Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması 2020” çalışmalarının bu yılki ayağı tamamlandı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İli Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz tarafından 2020 yılı çalışmaları ile ilgili bilgilendirildi.

Altınova Hersek Bölgesinde yürütülen, “Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması 2020” çalışmalarının bu yılki ayağı tamamlandı. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen bulgular, Araştırma Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz tarafından yapılan sunumla Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a aktarıldı.

Su altında yapılan çalışmaların geçen yılki ayağında Selçuklu karşısında yenilen Haçlı ordularının sığındığı kayıp Kibatos Kalesi, Altınova Hersek Bölgesinde sular altında bulunmuştu.

1069 yılındaki 1. Haçlı seferinde Haçlı orduları ile Selçuklu orduları arasında yapılan Hasting Muharebesi’nden kaçan AngloSaxon askerlerin sığınması için yapılan Kibatos (Civetot) Kalesi, Altınova Hersek lagünü altında keşfedilmişti.

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