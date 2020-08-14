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İDO İskelesi ve polis karakolu yakınındaki şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı

DHA

İDO İskelesi ve polis karakolu yakınındaki şüpheli valiz, fünyeyle patlatıldı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, İDO İskelesi ile polis karakolu yakınında unutulan valiz, bomba ihtimaline karşı fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Valizden kıyafet çıktı.
Süleymanbey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi´nde bulunan İDO İskelesi ve polis karakolu yakınında şüpheli valiz gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Hemen valizin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Valizin çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra valizi, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle valizden çevreye kıyafetler savruldu. Polis tarafıından toplanan kıyafetler, emniyete götürüldü.    DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-08-14 14:18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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