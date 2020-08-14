Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

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Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.0021.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

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