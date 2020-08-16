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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş

İHA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler depremin 21. yıldönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Burada konuşan MAGDER Başkanı Sabri Karaçam, "Bir afet anında bir can kurtarmak için ne olur afet temel eğitimini alın" dedi.

Yalova’da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler depremin 21. yıldönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen, “Sessiz Yürüyüş” ile anıldı. Burada konuşan MAGDER Başkanı Sabri Karaçam, “Bir afet anında bir can kurtarmak için ne olur afet temel eğitimini alın” dedi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova’da resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaş hayatını kaybederken, 23 bin 781 kişi yaralandı. Depremin ardından 21 yıl geçmesine rağmen acılar halen ilk günkü gibi taze. Depremin 21. yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda MAGDER üyeleri de 14 yıldır devam ettirdikleri, “Sessiz Yürüyüşü” bu yılda gerçekleştirdi. Gazipaşa Caddesi üzerinde toplanan MAG’lar, Deprem Anıtı’na kadar sessiz bir şekilde yürüdüler. Burada bir açıklama yapan MAGDER Başkanı Sabri Karaçam, vatandaşları afet eğitimi almaya davet etti. Karaçam konuşmasında, “17 Ağustos Marmara Depremi öncesi ile bir kıyaslama yapmak gerekirse toplumda bir hayli gelişme var. Ama bu yeterli değil. 14 yıldır sürdürülen bu sessiz yürüyüşün altında dahi halkı depreme karşı bilinçlendirmek yatıyor. Depremin ayak seslerini artık duyuyoruz uzmanlar bu konuda açıklama yapıyor. Biz vatandaşımız buna hazır olsun diye uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan afet temel eğitimleri ve aramakurtarma eğitimlerini almalarını istiyoruz. Bir can kurtarmak için bu eğitimleri alın” diye konuştu.

Yürüyüşe katılan arama kurtarma köpeği, “Gece” de vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar eğitimcisi ile birlikte yürüyüşe katılan köpekle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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