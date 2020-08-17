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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem şehitleri Yalova’da anıldı

İHA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yıldönümü nedeniyle Yalova'da anma töreni düzenlendi.

Deprem şehitleri Yalova’da anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü nedeniyle Yalova’da anma töreni düzenlendi.
Vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren depremde yıkılan binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı’na akın etti. Depremde hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bırakan vatandaşlar, anıt içinde bulunan fotoğraf sergisini de gezdi. Gece geç saatlerden itibaren anıt çevresindeki kalabalık artarken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Törende ayrıca Yalova İl Müftülüğü görevlileri tarafından dualar okundu, ilahiler söylendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. Saatler depremin meydana geldiği saat olan 03:02'yi gösterdiğinde ise hep birlikte ellerini açan vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin ruhları için dualar ettiler.
Anma etkinlikleri kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri de mini anfi tiyatrodan başlayan ve deprem anıtında sona eren sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
17 Ağustos Marmara Depreminin Yalova Bilançosu
17 Ağustos depreminde Yalova bölgesinde resmi rakamlara göre 13 bin 939 ağır hasarlı konut tamamen yıkılırken, 15 bin 237 konut orta, 12 bin 878 konutta az hasar gördü. 13 bin 939 konutun tamamen yıkıldığı Yalova’da resmi rakamlara göre ölü sayısı 2 bin 508 olarak açıklandı. Ancak ölü sayısının daha yukarılarda olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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