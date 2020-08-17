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Yalova'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma

DHA

Yalova'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma


İsmail Hakkı SEYMENCem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA´da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi´nde yaşamını yitirenler, 21'inci yıl dönümünde dualarla anıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan törende Yalovalılar, `17 Ağustos Deprem Anıtı´nı çiçeklerle donattı. 
Yalova´da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999'daki depremde hayatını kaybedenler, felaketin 21´inci yılında anıldı. 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin yıl dönümündeki anmaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Yalova Meydanı'ndan hareketle Yalovalılar, Gazipaşa Caddesi üzerinden 17 Ağustos Parkı´nda bulunan Deprem Anıtı´na yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtın önünde saygı duruşunda bulunanlar ve yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Anma programına katılanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, İl Müftülüğü görevlileri de Kur´an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saat 03.02 olduğunda ise depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Cem Mete OKUR
2020-08-17 08:48:23

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