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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem şehitleri için mevlit

İHA

Deprem şehitleri için mevlit

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi’in 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yalova Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii’nde mevlidi şerif okutuldu.
Hacı Tevfik Yılmaz Camii’ndeki mevlit cemiyetinde Altınova Müftülüğü İmam Hatipleri Kur'anı kerim okudu ve depremde hayatlarını kaybedenler ve şehitler için dualar edildi. Ardından Altınova Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova’da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, yüz binlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı. Allah’tan böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını dilerim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır dilerim” dedi.

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