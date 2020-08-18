Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)

BAŞKA MAHALLEDE 2 DANSÖZLE DÜĞÜN
Yalova Armutlu'ya bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi'ndeki dansözlü düğünden 1 gün sonra da aynı ilçenin Fıstıklı Mahallesi'nde bu kez 2 dansöz oynatılan düğünün yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken düğün görüntülerinde; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, dansözlerin kalabalığın arasına girerek, oynadığı anlar yer aldı. Cem Mete OKURAbdulselam UĞUR/ARMUTLU (Yalova), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Armutlu Cem Mete OKUR-Abdulselam UĞUR
2020-08-18 17:23:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.