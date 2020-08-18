Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)

'İyi ki senin kızınım'

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BAŞKA MAHALLEDE 2 DANSÖZLE DÜĞÜN

Yalova Armutlu'ya bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi'ndeki dansözlü düğünden 1 gün sonra da aynı ilçenin Fıstıklı Mahallesi'nde bu kez 2 dansöz oynatılan düğünün yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken düğün görüntülerinde; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, dansözlerin kalabalığın arasına girerek, oynadığı anlar yer aldı. Cem Mete OKURAbdulselam UĞUR/ARMUTLU (Yalova), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Armutlu Cem Mete OKUR-Abdulselam UĞUR

2020-08-18 17:23:43



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