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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termal suların faydaları her geçen gün artıyor Kaynağından gelen şifa

İHA

Termal suların faydaları her geçen gün artıyor Kaynağından gelen şifa

Türkiye’deki termal sağlık kaynaklarının her gün yeni bir özelliği daha keşfediliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, yayınladığı raporla Terma City’nin şifa kaynağı termal sularının bir sürü alanda şifa kaynağı olduğunu açıkladı.
Türkiye’nin termal suları, hem debi, hem sıcaklığı, hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleriyle Avrupa'daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşıyor. Romatizmadan cilt rahatsızlıklarına, kireçlenmeden bel fıtığına kadar birçok hastalığa iyi gelen termal suların faydaları ise saymakla bitmiyor. Termal sağlık kaynaklarının her gün yeni bir özelliği daha keşfediliyor. Yıllardır sağlık açısından önemli bir yer tutan termal suların, Türkiye’nin kaplıca ve hamam kültürü bakımından da zengin bir geçmişe sahip olması tedavi imkanlarındaki farklılığı ortaya koyuyor. Kaplıcaların tesisleşmesiyle artık ismini termal tesislere bırakan, sağlığın yanında konforu ve sosyal donatıları da düşünerek yeni nesil gençleri de termal turizme çeken Terma City’de parmak ile gösterilen tesis olarak dikkat çekiyor. Geçmiş tarihlerde sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdilerde vücudunu ve sağlığını korumak isteyen misafirler de Terma City’i tercih ediyor.
Karaderili Şirketler Grup bünyesindeki Yalova’nın incisi Terma City’nin termal sularının sayısız hastalığa iyi geldiği ve termal suyun romatizma ve kas rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olduğu uzmanlarca da belgelendi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, yayınladığı raporla Terma City’nin şifa kaynağı termal sularının bir sürü alanda şifa kaynağı olduğunu açıkladı.Karagülle şunları söyledi: "Balneolojik, yani yer altı, toprak, su ve iklim kaynaklı doğal iyileştirici faktörlerin bilim dalı anlamına gelmektedir. Banyo kürleri, balneoterapi uygulamalarında tüm vücut, ekstremite veya lokal banyolar şeklinde özellikle ağrı dindirici, iltihap giderici, spazm çözücü, ayrıca kas ve eklem yapı ve fonksiyonlarını ve cilt sağlığı ve fizyolojisini destekleyici, yaşlanmayı önleyici etkiler göstermesi de söz konusudur"
Yalova Terma City’nin termal suyu, bu özelliklerin yanı sıra, romatizmal hastalıklar, dejeneratif eklem hastalıkları, inflamatuar romatizmal hastalıklar, yumuşak doku romatizmaları, kas iskelet sistemi hastalıkları, yaralanma ve kırıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası, bel ve boyun ağrıları, omuz tutulmaları, bursit ve tendinitler, miyofasiyal ağrı sendromu ve refleks sempatik distrofi sendromu tedavilerinde destekleyici, tedavi edici ve esenlendirici amaçlı kullanım potansiyeli taşıyor. Ayrıca, üst solunum yolu hastalıklarında, destekleyici kullanımının da söz konusu olduğu bildirildi.

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