Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı Yalova denetiminden ilginç manzaralar

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Yalova’da da gerçekleştirilen Covid 19 denetimlerinde ilginç sahneler yaşandı. Bir taksi ile denetime takılan maskesiz kadın yolcu, polisi görünce kağıt havludan maske yaptı. Ama polis bunu fark ederek kağıt havluyu çıkarttırarak maske taktırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile 81 vilayette başlatılan denetim Yalova’da da gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün iştirakiyle gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlara binen Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaya davet etti. Bu esnada bindiği taksi ile denetime takılan maskesiz bir yolcu ise yanındaki kağıt havludan bir parça kopararak kendisine maske taktı. Ancak bu durum denetimi gerçekleştiren polisin dikkatinden kaçmadı. Kadını kağıt havluyu çıkartıp maske takması konusunda uyaran polis, maskesiz dışarıya çıkmamasını da istedi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova’da kurulan merkez pazarı da ziyaret etti. Bu esnada pazarın yan tarafındaki çay ocağında oturan 65 yaş üstü vatandaşları görerek durdu. Buradaki vatandaşlara, “Bu iş dalgaya gelir gibi değil. Kilometre ilerledikçe riskte artıyor” dedi.

Bunun üzerine vatandaşlardan birisi ise, “Bunu benim için mi söylüyorsunuz” diye sorunca gülmeye başlayan Vali Erol, “En önce kendime sonra hepimize söylüyorum” diye cevap verdi.

Denetimler gün boyu şehrin her noktasında devam etti.

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