Yalova'da koronavirüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da koronavirüs denetimi

DHA

Yalova'da koronavirüs denetimi


Cem Mete OKUR/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da, koronavirüs denetimleri Vali Muammer Erol ve il protokolünün katılımıyla yapıldı. Denetimlerde Vali Erol vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, uyardı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs önlemlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yalova'daki denetimler ise Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar´ın katılımıyla gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı.
`VATANDAŞLAR GENEL OLARAK KURALLARA UYUYOR´
Vali Erol, denetimlerin 10 gün boyunca süreceğini söyleyerek, ''Yalova´da, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına ne kadar uyduğunu görme ve tespit etme, hem de vatandaşlarımızı uyarma anlamında denetim gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 gün boyunca da bu denetimleri sürdüreceğiz. Yalova alınan tedbir kararlarına vatandaşlarımızın genelinin uyduğunu gördük. Bu vesile ile Yalovalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yalova´da yerleşik nüfusun yaklaşık 3 katı kadar misafir var.  Bu vatandaşların da Yalova´da geçirdikleri günlerde tedbirleri uymaları konusunda çağrıda bulunuyorum'' dedi.  DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-08-19 13:52:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı Yalova denetiminden ilginç manzaralar
YEREL HABERLER Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı Yalova ...
Altınova’da tarıma yönelik önemli işbirliği
YEREL HABERLER Altınova’da tarıma yönelik önemli işbirliği
Termal suların faydaları her geçen gün artıyor Kaynağından gelen şifa
YEREL HABERLER Termal suların faydaları her geçen gün ...
Öğretmenlerden alkışlanacak çalışma
YEREL HABERLER Öğretmenlerden alkışlanacak çalışma
Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün (2)
YEREL HABERLER Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü ...
Ne maske ne mesafe; dansözlü düğünde oynayan vatandaşlar hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Ne maske ne mesafe; dansözlü düğünde oynayan ...
Deprem şehitleri için mevlit
YEREL HABERLER Deprem şehitleri için mevlit
Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü düğün
YEREL HABERLER Mahalle meydanında, koronavirüse rağmen dansözlü ...
Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti Dürüst davranışa başkandan hediye
YEREL HABERLER Bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti Dürüst davranışa ...
Yalova Belediyesi’nden duygulandıran video
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi’nden duygulandıran video
Yalova'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma
YEREL HABERLER Yalova'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma
Deprem şehitleri Yalova’da anıldı
YEREL HABERLER Deprem şehitleri Yalova’da anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X