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Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak (2)


BAKAN KASAPOĞLU PENALTI ATTI, MASA TENİSİ OYNADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova'daki programında tesisleri dolaştı. Yalova Atatürk Stadyumu'na gelen Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Amatör sahalara da inen Bakan Kasapoğlu, antrenman yapan gençlerle sohbet ederek, penaltı atışı gerçekleştirdi. Tesisler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından Masa Tenisi Eğitim Merkezi'ne geçerek antrenman yapan sporcular ile sohbet etti. Sporcularla masa tenisi oynayan Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'ne geçerek, Yalova Üniversitesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'Genç Ofis protokolü' törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Üniversitesi´nin yanında yapılan yurt inşaatını da yakından inceledi. Bakan Kasapoğlu, Yalova'daki son programında Çiftlikköy Belediyesi´ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.Cem Mete OKURHasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKURHasan BOZBEY
2020-08-22 20:05:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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