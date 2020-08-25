Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı



Cem Mete OKUR/ YALOVA,(DHA)YALOVA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak operasyon yaptı. Diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda, Bağlarbaşı Mahallesi´ndeki 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dedektör köpeklerin katıldığı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 78,29 gram sentetik kannabinoid, 13,35 gram metamfetamin ile 3 tabanca, 3 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ve 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-08-25 16:45:59



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