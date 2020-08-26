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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı

İHA

Yalova'nın Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, pandemiye rağmen ilçenin çok hareketli bir yaz sezonu geçirdiğini dile getirdi. Soyer, "Sezonda 1 milyonun üzerinde turisti konuk ettik" dedi.

Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı

Yalova’nın Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, pandemiye rağmen ilçenin çok hareketli bir yaz sezonu geçirdiğini dile getirdi. Soyer, “Sezonda 1 milyonun üzerinde turisti konuk ettik” dedi.
Marmara’nın turizm merkezi Çınarcık yaz sezonunda beklenenin çok üzerinde turist sayılarına ulaştı. Bunda Çınarcık Belediyesi tarafından alınan tedbirler ve ilçede sağlanan hijyenik ortamın da büyük etkisi oldu. İlçede beklentiler sezonun çok kötü geçeceği yönünde olsa da bu beklenti boşa çıkartıldı ve ilçe diğer yıllardaki sezon doluluğunu yakalamayı bildi. İlçede nüfus bayramlarda 400 binleri görürken yaz sezonu boyunca ilçede ağırlanan turist sayısı ise 1 milyonu geçti.
Pandeminin ilçe turizmini etkilemediğini belirten Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ise, “Pandeminin bahar aylarında ülkemizde de görülmesi ve sonrasında sayının artması ve beraberinde gelen kısıtlamalar açıkçası yaz sezonunu kaybedeceğimiz endişesine neden oldu. Biz daha virüsün ilk görüldüğü günlerde ekiplerimizi kurarak dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Ve o günden bugüne kadar da bundan hiç taviz vermedik. Yaz sezonuna doğru vaka sayılarının azalması ve bazı kısıtlamaları ortadan kaldırılması ile birlikte ilçemizde sezon da başladı. İlçede alınan tedbirler, işletmecilerimizin de konuya duyarlı davranmaları ile birleşince tatilciler de ilçenin güvenli olduğu kanaatine vardılar. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Turistler ilçemize gelmeye başladı ve ilçemiz hareketlendi. Bu yıl diğer yıllardan çok farklı bir sezon geçirmedik. Aksine beklentilerimizi kısıtlı tuttuğumuz için beklediğimizin çok üzerinde bir sezon geçirdiğimizi söylesek yalan olmaz. İlçede bayramlarda nüfus 400 binleri yakaladı. Yaz boyunca ise günü birlik gelen giden turistleri de eklediğimizde 1 milyonun üzerinde turisti ilçemizde ağırladık” dedi.

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