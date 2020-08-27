Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı

İHA

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edilmesini yasaklayan bir karar aldı.

Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edilmesini yasaklayan bir karar aldı.
Covid19 vakalarının artması sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulları da tedbirleri sıkılaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu da devlet dairelerindeki ikramları konu alan ek tedbirler alındığını duyurdu. Yalova Vali vekili Aziz Mercan başkanlığında toplanan Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu devlet dairelerinde vatandaşlara ikramları yasakladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali adına Vali vekili Aziz Mercan başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve 13677 sayılı ‘Covid19 Ek Tedbirler’ konulu genelgesi gündemi ile toplanarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek, içecek (paketli su servisi hariç) ikramının 26.08.2020 tarihinden itibaren durdurulmasına, alınan tedbirlere uymayanlara ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tırın dorsesinden çelik borular düştü, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tırın dorsesinden çelik borular düştü, faciadan ...
Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak Öğrencilerin yüzde 60'ı yüz yüze eğitim alacak
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak Öğrencilerin ...
Yalova'da gölete düşen 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yalova'da gölete düşen 2 köpeği itfaiye ekipleri ...
Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı
YEREL HABERLER Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Avlanmak için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Avlanmak için girdiği denizde boğuldu
Yalova’da uyuşturucu operasyonu 10 ayrı adres eş zamanlı olarak basıldı 11 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yalova’da uyuşturucu operasyonu 10 ayrı adres eş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X