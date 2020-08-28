Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak Camiye Yalova halkı karar verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak Camiye Yalova halkı karar verecek

İHA

İDO iskelesinin yan tarafından inşa edilecek olan cami için belirlenen 7 proje İl özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Belirlenen bu projeler açılacak site üzerinden Yalova halkının beğenisine sunulacak. İnternet sitesi üzerinden yapılacak oylamada en çok oy alan cami inşa edilecek.

Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak Camiye Yalova halkı karar verecek

İDO iskelesinin yan tarafından inşa edilecek olan cami için belirlenen 7 proje İl özel İdaresi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla tanıtıldı. Belirlenen bu projeler açılacak site üzerinden Yalova halkının beğenisine sunulacak. İnternet sitesi üzerinden yapılacak oylamada en çok oy alan cami inşa edilecek.
Yalova’ya yeni bir cami daha kazandırmak için yola çıkan Vali Muammer Erol, İDO’nun yan tarafındaki arazide bir cami yapımı için çalışma başlatılmasını istemişti. Ardından tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ildeki mimarlardan projeler istendi. Oluşturulan heyete ulaşan projeler arasından belirlenen 7 cami projesi ise İl Özel İdaresi’nde Yalova Valisi Muammer Erol’un da katıldığı bir programla kamuoyu ile paylaşıldı. Üçü gönüllü mimarlar, biri Yalova Belediyesi ve üçü de Yalova Müftülüğü tarafından ülkedeki değişik cami tiplerinden belirlenen toplam 7 proje tek tek anlatıldı.
Konuyla ilgili olarak Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz ve Belediye İmar ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Bayar bilgi verdi. Ardından 7 projenin tamamının sunumları gerçekleştirildi. Projelerin hangisinin hayata geçirileceğine ise Yalova halkı karar verecek.
Kurulacak olan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından oluşturulacak olan internet sitesinde halkın oylamasına açılacak projeler için sadece Yalova’da ikamet edenler oy kullanabilecekler. En çok oy alan proje ise İDO İskelesinin yan tarafındaki arazide inşa edilmeye başlanacak. Kararın Yalova Halkında olduğunu dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol ise, “Yerin temini ve caminin yapılması ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına da gidildi. Bu kapsamda cami yaptırma ve yaşatma derneği kuruldu. Dernek şimdi bu projeleri kuracağı bir web sitesi üzerinden halkın beğenisine, değerlendirme ve oylamasına açacak. Birkaç gün içerisinde oylama başlayacak. Bir ay boyunca oylama devam edecek. Burada söz tamamen Yalova halkında olacak. Oylamaya sadece Yalova’da ikamet eden vatandaşlarımız katılabilecekler. İnsanlarımızdan değerlendirmeye katılırken samimi olmalarını ve süreci ihmal edecek ve baltalayacak bir tavır içerisinde olmamalarını istiyoruz. Buna yönelik tedbirleri aldık. Mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek bir sistemi hayata geçireceğiz. İnşallah bu camimiz ortaya çıktığında da ortak akılla güzel bir eseri Yalova’ya kazandırdık deriz. Kervan artık yola çıktı. Bu çalışmayı da en kısa sürede tamamına erdireceğiz. Caminin yapılabilirliğini gördüğümüzde yine, ‘Yalova’ya müracaat edelim’ dedik ve hem Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, hem Yalova Belediyesi’ne hem de Yalova Müftülüğü ’ne ve tanıdığımız bildiğimiz mimarlara bu konuda proje hazırlatalım dedim. Ama bir şartımız da vardı. Bu projeler size özel ama Yalova’ya ait projeler olacak. Bu projeler için kimseye her hangi bir para da vermeyeceğiz. 4 arkadaşımız bu işte ben de varım diyerek proje yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı
Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi
YEREL HABERLER Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez ...
İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti
YEREL HABERLER İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti
Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı
YEREL HABERLER Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve ...
Tırın dorsesinden çelik borular düştü, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Tırın dorsesinden çelik borular düştü, faciadan ...
Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak Öğrencilerin yüzde 60'ı yüz yüze eğitim alacak
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi ülkede ilk olacak Öğrencilerin ...
Yalova'da gölete düşen 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yalova'da gölete düşen 2 köpeği itfaiye ekipleri ...
Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı
YEREL HABERLER Çınarcık, sezonda 1 milyon turist ağırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X