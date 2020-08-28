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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova İMES OSB’ye "Kovid güvenliği belgesi" verildi

İHA

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Musa Tuna, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumların belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Yalova İMES OSB’ye "Kovid güvenliği belgesi" verildi

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Musa Tuna, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kurumların belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
TSE’ye müracaat ettiklerini belirten Tuna, “Zaten bu çalışmalarımızı biz kurallar çerçevesinde yapıyorduk. TSE’den yetkili uzman arkadaşlar gelip yerinde denetimlerimizi yaparak bu belgemizi aldık. Tabi bu Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni Türkiye’de alan ilk OSB’lerdeniz. Yalova’da ilk kurum olarak bunun gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Tuna, Yalova İMES Makine İhtisas OSB’de hedefledikleri gibi 2021 yılında 50 tane fabrikanın temelinin atılacağını söyleyerek, OSB’nin tam faaliyete geçmesiyle 21 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlattı. Tuna, “2021 yılında fabrikalar inşaata başlayacak. 20222023 yılında da ilk fabrikaların üretime geçtiğini göreceğiz. Tabii burada fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte Yalova’da da bir hareketlilik olacaktır. Nihaî ve tam doluluğa geldiğimizde 21 bin çalışanı olacaktır. Sanayi bölgelerinde Yalova organize sanayii bölgemizde bununla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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