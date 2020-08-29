Yalova'da koronavirüslü hastalar mobilden takip ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da koronavirüslü hastalar mobilden takip ediliyor

DHA

Yalova'da koronavirüslü hastalar mobilden takip ediliyor


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca uygulamaya konulan koronavirüslü hastaların internet üzerinden canlı takip edilmesiyle ilgili genelge sonrasında program Yalova'da faaliyete geçti. Uygulamayı yüklemeyi reddeden hastalara ise idari para cezası uygulanacak.
Koronavirüs rahatsızlığı bulunan hastalar internet üzerinden canlı takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı´nın yayımladığı genelge sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs teşhisi konulan hastaları online takip sistemi çalışması başlattı. Şehirde virüse yakalanan vatandaşların cep telefonlarına yüklenen uygulama ile harita üzerinden anlık olarak takip edilmesine olanak sağlayan 'Güvenli Kişiler' uygulaması İl Sağlık Müdürlüğü'nce faaliyete geçti. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı ekipler ise uygulamayı 10 gün öncesinden kullanmaya başladı. Uygulama sayesinde kamu kurumlarında görevli personeller kendilerine zimmetlenen hastaları anlık olarak takip edip, görüntülü arama yapabiliyor.
'HASTALARIMIZI UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKİP EDİYORUZ'
İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında yapılan uygulamayla beraber hastaları internet üzerinden takibe aldıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığımıza bağlı filyasyon ekiplerimiz sahada ve bu takipleri gerçekleştiriyor. Akabinde İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle oluşturulan mahalle denetim ekipleri de hastalarımızın bu izolasyon tedbirlerine uyup uymadığını evlerinde tespitini yapmaya çalışıyorlar. Bir de yine İçişleri Bakanlığımızın genelgesi üzerine izolasyon tedbirlerine riayet edilip edilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla elektronik ortamlarında kullanılmasını talimatlandırması üzerine sayın Valimiz Muammer Erol'un önderliğinde biz pozitif hastalarımıza telefonlarına google maps uygulaması üzerinden diğer kamu kurumlarından almış olduğumuz Milli Eğitim ve Müftülük personellerini ilimizdeki pozitif hastalarımızı zimmetlendirdik ve bu kişilerin google maps uygulaması üzerinden 24 saat takip edilmesini sağladık. Tabi bunun öncesinde ilimizde bu uygulamayı yapabilmek adına İl Umumi Hıfzıssıhha kararı çıkarttık. Pozitif olan kişilerin takiplerinin elektronik ortamlarda yapılabileceğine dair taahhütname imzalatıyoruz eğer pozitif çıkarsa diye" dedi.
'7/24 HASTALARIN İZOLASYON KURALINA UYUP UYMADIĞINI DENETLİYORUZ'
Aynı zamanda uygulamayı telefonuna yüklemek istemeyen kişilere de kurul kararı gereğince idari para cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Dr. Eray, "Şu anda biz yaklaşık 10 gündür bu uygulamayı ilimizde sürdürmekteyiz ve yüzde 80'in üzerindeki pozitif hastamızı başarıyla 7 gün 24 saat izolasyon tedbirlerine uyup, uymadığını kontrol etmekteyiz. Hatta geçen gün bir vatandaşımız gece saatlerinde ilimizden deniz yoluyla başka bir ile geçmek üzereyken ikametini terk ettiği bilgisi bize ulaştı. bunu ilgili kolluk kuvvetlerimizle paylaştık. Kişi gideceği yerde ki iskeleye indiğinde emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak para cezası uygulandı ve tekrardan izolasyona konuldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-08-29 12:43:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da orman yangını 1.5 dönüm ormanlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Yalova'da orman yangını 1.5 dönüm ormanlık alan kül ...
Yalova İMES OSB’ye "Kovid güvenliği belgesi" verildi
YEREL HABERLER Yalova İMES OSB’ye "Kovid güvenliği belgesi" verildi
Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu
YEREL HABERLER Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret ...
Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak Camiye Yalova halkı karar verecek
YEREL HABERLER Yalova’da yeni cami için oylama yapılacak Camiye ...
Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı
Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi
YEREL HABERLER Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez ...
İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti
YEREL HABERLER İki defa virüse yakalandı, babasını kaybetti
Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı
YEREL HABERLER Yalova’da ki devlet dairelerinde vatandaşa yiyecek ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X