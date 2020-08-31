Yalova’da okullar uzaktan eğitimle başladı Oluşturulan EBA erişim noktasını Vali Erol açtı Bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilere özel sınıf

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin kullanması için belirlenen noktalarda 21 EBA erişim sınıfını devreye soktu. Bugün uzaktan eğitimle başlayan 2020/2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler Yalova Valisi Muammer Erol’un da katıldığı bir açılış sonrasında bu sınıflarda ders başı yaptılar.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’da da 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Ancak evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrencilerin de derslere katılım sağlamasını amaçlayan Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü bu maksatla 21 noktada EBA erişim noktası oluşturdu. Bunlardan birisi olan Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu bünyesindeki EBA erişim noktası da 3 sınıf ve 21 bilgisayar ile tabletten oluştu. Evinde bilgisayara bulunmayan öğrenciler bu noktalarda ders başı yaptılar. Oluşturulan EBA erişim noktasının açılışını ise Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol yaptı. Velilerle birlikte sıraya girip İstiklal Marşı okuyan Vali Erol ardından sınıfları gezdi. Öğrencilerin derslere katılımını izleyen Vali Erol Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol’dan da bilgiler aldı. Eğitim öğretime Yalova’da uzaktan eğitimle başlandığını belirten Yeniyol, “2020/2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ilimiz açısından hayırlı olsun. Bakanlığımızın öngördüğü gibi 31 Ağustos 2020 tarihinden başlayarak 21 Eylül 2020 tarihine kadar çocuklarımızla birlikte uzaktan eğitime bugün itibarı ile başladık. Bakanlığımızın emirleri ile ilimizde 21 EBA erişim noktası tespit ettik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu noktada 49 metrekarelik 3 salon bulunuyor. Her bir öğrencimiz 5.2 metrekare içerisinde öğretmenleri nezaretinde uzaktan eğitim alacaklar. Okullarımız baştan sona dezenfekte edildi. Sınıflarda da dezenfektanlar var. Bizim Yalova olarak uzaktan eğitimdeki en büyük şansımız internet hızımızın çok yüksek oluşu. Takribi 50 mbs hızında internet erişimimiz var. İnşallah 21 Eylül 2020 tarihine kadar çocuklarımıza uzaktan eğitim vermeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımız da büyük bir hasretle okulların açılmasını bekliyor. Biz de bilim kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda çocuklarımızı okullarıyla buluşturmaya hazırız” dedi.

Yalova’da oluşturulan 21 EBA erişim noktasına çocuklar ders zamanlarında gelerek eğitime katılacaklar. Çocukların sınıflara alınmadan önce ateş ölçümleri gerçekleştirilecek, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları da sağlanacak.

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