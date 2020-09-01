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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Denizi’nde balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

İHA

Marmara Denizi'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek av sezonunu açtı.

Marmara Denizi’nde balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

Marmara Denizi’nde balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek av sezonunu açtı.
1 Eylül itibarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Marmara Denizi’nde de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek av sezonunu açtı. Korona virüs salgınından dolayı geçen sezonu erken kapatan balıkçılar, bu yıl daha umutlu olduklarını dile getirdiler. Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde havai fişeklerle sezon açılışı gerçekleştirildi.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova’nın Marmara’da balıkçılık anlamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Yıllar itibarıyla ciddi anlamda avcılık faaliyetleri yürütülüyor. 2019 yılı itibarıyla 13 bin 400 tona yakın istihsal, buna karşılık da 210 milyon TL gelir elde edilmişti. Bugün itibarıyla av sezonu açılıyor. Bizler bunun bereketli olmasını temenni ediyoruz. Halkımız bu yıl hem balığa, balıkçılarımız da elde edeceği gelirle geçimlerini sürdürürler” dedi.
Pandemi sürecinin devam ettiğini vurgulayan Parıldar, “Bu sene gemilerimiz sahaya inecekler, bu anlamda almaları gereken tedbirleri bildirdik. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte bir kazaya rastlamamamız gerekiyor. Balık popülasyonu hakkında da 4 yıla ışık tutacak tebliğ yeni yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte hem denizdeki popülasyonun kontrol edilmesi hem de balıkçıların gelirlerini muhafaza etmek adına tedbirler alınıyor. Bizim de Yalova’daki denetim teknelerimiz geçen yıl itibarıyla 145 gün denizde devriye attı. Bu yılda da devam edecek. Bu devriyeler denizlerdeki popülasyonu koruma ve balıkçıların evlerine ekmek götürmesi içindir” diye konuştu.
Armutlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Dönertaş ise iyi bir sezon geçirmeyi istediklerini belirterek, “Denizlerde balık azalsa da bitmiş anlamına gelmiyor. Sonuçta tekneler denize çıkacak ve balık tutacaktır. Yeni yasa ile birlikte bilinçsiz avcılığın önüne geçilecek. Fiyatların biraz yüksek olmasını bekliyoruz. Balıkçı kazancında bir şey kaybetmese de halk balığı biraz pahalı yiyecek. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Benim görüşüm bu yıl uygun balık yiyeceğimizi sanmıyorum. İnşallah denizde daha çok balık vardır ve herkes ucuz balık yerler” ifadelerini kullandı.

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