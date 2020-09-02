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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en küçük mescidi restore edilecek

İHA

Türkiye’nin en küçük mescidi restore edilecek

Yalova İl Özel İdaresi, Fevziye köyünde bulunan Osmanlı devrine ait Türkiye’nin en küçük mescidini restore edecek.
Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde yer alan Osmanlı devri eserlerinden Hacı Muratlar Mescidi restore edilecek. 110 yaşındaki Türkiye’nin en küçük mescidi bu sayede gelecek nesillere de aktarılmış olacak. İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek restorasyon çalışması için Anıtlar Kurulu’ndan izin alınacak. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, “Fevziye köyünde yer alan mahalle mescidi 110 yıllık. Bağdadî teknikte inşa edilmiş bir mescit. Zamanında minaresi de varmış, ancak bilmediğimiz bir sebeple yıkılmış. Günümüze ulaşan Osmanlı dönemi bu yapı 50 yıldır ibadete kapalı durumda. Hacı Muratlar Camii olarak adlandırılan bu tarihi yapı ülkenin en küçük mescitlerinden biri olması vasfı ile de çok değerli. Anıtlar Kurulu’na başvuracağız. Bina tescilli ise bu plan üzerinde çalışacağız. Eğer tescilli bir yapı değilse teknik arkadaşlarımız burada yapılacak çalışmayı ona göre şekillendirecekler. Eylül ayı meclisimizin gündeminde yer alan bu konu ile ilgili meclisimiz karar alacak ve ardından da projelendirme çalışmasına başlanacak. Mescit restore edilecek, çevre düzenlemesi yapılacak. İlimizdeki tarihî ve kültürel mirasları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Güneyköy’de de çok ciddi bir restorasyon projesini hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımıza Hacı Muratlar Camii de ekleniyor” dedi.

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