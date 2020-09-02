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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası sanıkları hakim karşısında

İHA

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davası sanıkları hakim karşısında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalova Belediyesi’ne yönelik yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasının ilk duruşması görülmeye başlandı.
20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturmasının ilk duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek’in yanı sıra çok sayıda CHP'li milletvekili ve belediye başkanı da katıldı. Yalova Belediyesinde muhasebe personeli olarak görev yapan Reşat Elgin’in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli’de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç başta olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, Engin Özcan, müteahhit Bekir Bilgi, zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik, Taner Tan, Emrah Gök, Beytullah Baltacı, Sinem Deniz, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçomak, Tuğrul Kaş, Abdulnasır Gölbaşı, Cem Dindar, Kartal Özgür Barutçu, Ahmet Ragip Akay olmak üzere 18 kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ederken, belediye başkanlığı görevini sürdüren Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde şahitlik ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte delil ve belgeler de yer aldı. Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman'ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Yalova adliyesinde başlandı.
Duruşma öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran Vefa Salman'a teşekkür edilmesi gerekirken, görevden alındığını söyleyen Erkek, "Yalova Belediyesi'nde, her kurumda olduğu gibi görevlerini suiistimal eden, istismar eden, suç işleyenler olabilir. Bunlar yargı önünde hesabını verirler. Haklarında kesin bir hüküm kurulana kadar yargılama yapılır. Yalova Belediyesi'ndeki olayı, zimmeti ortaya çıkaran belediye başkanımız Vefa Salman'dır. 5 Şubat'ta bizzat Vefa Salman'ın talimatıyla şikayette bulunuldu. Bir istismar tespit ettik, ve gereği yapılsın dedik. O güne kadar defalarca mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri tarafından denetim yapılmış, bir şey bulamamıştır fakat belediye kendi içinde bir sorun görmüş ve bunu derhal yargıya taşımıştır. Bunun ardından 27 Şubat günü belediye başkanımıza teşekkür edilmesi gerekirken, görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra yine Vefa Salman'ın talimatı ve ısrarıyla belediye kendi içerisinde bu istismar nereye kadar uzanıyor diyerek, sonuna kadar çıkarıldı. Bu sürecin 2013 yılında başladığı da tespit edilmiştir. Ama savcılık, 31 Haziran 2014 tarihini milat alıyor. Neden önceki istismarların üstü örtülmek isteniyor? Belediye başkanımız Vefa Salman'ın bu iddialarla ilişkilendirilmesi neden? Neden yapıldı? Hiçbir ihmali, kastı, bilgisi yok. Bilgisi olur olmaz da hukuken gereğini yapmış bir belediye başkanı. İlliyet bağı neden kuruluyor?" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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