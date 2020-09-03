Hersek lagününde kuş türü sayısı 229’a yükseldi

Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarından biri olan, Türkiye'nin tek tapulu gölü Altınova Hersek lagününde kuş türü 229’a çıktı.

Hersek Lagününde bu yıl çok farklı bir şölen yaşandı. İlkbahar aylarında, bölge üzerinden geçerek Avrupa'ya göç eden kuşlar artık kışı geçirmek üzere Afrika kıt'asına geri dönmeye başladı. Her gün binlerce leylek ve yırtıcı Marmara Denizi’ni geçerek Anadolu’daki rotalarına devam ediyor. İlkbahar aylarında, yaşadığımız bu bölge üzerinden geçerek, Avrupa'ya göç eden kuşlar artık kışı geçirmek üzere Afrika kıt'asına geri dönüşe başladı. Uçuş için havayı uygun buldukları her gün binlerce leylek ve yırtıcı Marmara Denizi’ni geçerek Anadolu’daki rotalarına devam ediyor.

Kuş hareketliliği ile ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Kuşlar Marmara Denizi’ni geçerken termalin (hava akımları) kesilmediği, kara olarak algıladıkları Osmangazi Köprüsü üzerinden süzülmekteler. Anadolu tarafına geçen bu kuşlar zaman zaman da ilk durak noktası olarak Hersek lagünü ve çevresini kullanmaktadırlar. Yapılan son gözlemde grup olarak 1200 kadar leyleğin köprü üzerinden geçişi görsel anlamda oldukça heyecan vericiydi. Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek lagününde yapılan eğitim, koruma ve denetleme çalışmaları semeresini vermektedir. Alanda bir taraftan kuş türü sayısı artarken diğer taraftan da üreme ve genel nesilli artışı gözlenmektedir. Hersek lagünü ve çevresinde periyodik olarak yaptığımız kuş gözlem çalışmalarında son aylarda üç kuş türü daha gözlenip kayıtlara geçirilmiştir. Gölün batı kıyılarındaki çalılıklarda gözlenen ötücülerden çalıbülbülü boz ötleğen ve ağaçkakan ailesindendir” dedi.

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