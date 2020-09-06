AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi

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AK Parti Yalova Altınova İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu, partililerin büyük bir katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Hasan Zafer, güven tazeledi.

AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer’in tek aday olduğu kongrede ilçe teşkilatının yeni yönetimi belirlendi. Altınova Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Altınova İlçe Kongresinde Hasan Zafer’in başkanlığında oluşturulan AK Parti Altınova İlçe Asil Yönetim Kurulu; Mustafa Yurt, Sultan Güroğlu, Oya Peker, Raci Akgün, Ebru Burtul, Gamze Palaşoğlu, İzzet Sancaktutan, Özkan Tekin, Erkan Uysal, Osman Aydın, Bülent Akyel, Feyzullah Haroğlu, Erdal Ayaz, Metin Bülbül’den oluştu.

Yedek üyelerde ise; Resul Ayyıldız, Adnan Çakır, Metin Tok, Mustafa Şenel, Haşim Öndül, Yaşar Teke, Ayşenur Vize ve Gülnur Ünal yer aldı.

Kongre sonunda AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş tarafından önceki dönem yönetim kurulu üyelerine İlçe Teşkilatı adına plaket verildi.

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