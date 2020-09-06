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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi

İHA

Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova’ya yaptığı ziyarette ilçe esnafı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.
Hükümetin vatandaşın her zaman yanında olduğunu söyleyen Milletvekili Büyükgümüş, “Bu zor süreç bitene kadar vatandaşlarımıza, esnafımıza ve sanayicimize yönelik koruyucu tedbirlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, salgın kurallarına uymalarıdır” diye konuştu.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş beraberinde; AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il genel ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Altınova İlçe esnafını gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti’nin göreve geldiğin günden bugüne kadar halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “Zor süreçten geçiyoruz. Tüm dünyayı saran virüs salgını hepimizi etkiliyor. Ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve sağlığı için hükümetimiz her türlü tedbiri alıyor, almaya devam edecektir. Vatandaşlarımızdan salgına yönelik belirlenen kurallara uymalarını istiyorum. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlikten asla taviz vermemeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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