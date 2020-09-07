Yalova’da çaldı, İstanbul’da yakalandı

Yalova’da çeşitli hırsızlıkların faili olan 4 kişiden U.T. İstanbul'da yakalandı.

Fevziçakmak Mahallesinde iki ayrı ikamette yaşanan hırsızlık sonrasında harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısa sürede şahısların eşkâllerini belirlemeyi başardı. Araştırmaları derinleştiren ekipler O.Y. A.N., D.B.C. ve U.T. adlı şahısların İstanbul'da ikamet ettiğini tespit ederek düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda U.T. İstanbul’daki ikametinde kıskıvrak yakalandı. Diğer sanıklar O.Y, A.N. ve D.B.C.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Yakalanan U.T’nin evinde yapılan aramada çalınan 5 çeyrek altın, 18 bin 200 TL para, 2 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve ikamet sahiplerine ait kimlik, ehliyet ve banka kartları bulunamadı. Yalova’ya getirilen U.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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