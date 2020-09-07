Yalova’da CHP’den kopma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da CHP’den kopma

İHA

Yalova’da CHP’den kopma

Yalova Belediye Meclisi üyesi Yavuz Bingöl ve Çınarcık Belediye Meclisi üyesi Ali Parmak, MHP'ye iltihak etti. MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz ise, “Bu geçiş onun için sadece bir parti değiştirme meselesi değil, gönül birlikteliğimizin de bir sembolüdür” dedi.
CHP’den istifa eden Yalova Belediye Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ve bağımsız Çınarcık Belediye Meclis üyesi Ali Parmak MHP saflarına geçti. Kalabalık bir grubun katıldığı iltihak töreninde konuşan MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, ise bu geçişi iyi okumak gerektiğini dile getirdi. Bunu sadece parti değiştirme meselesi olarak düşünenlerin işin manasını anlayamayacağını vurgulayan Öz, “Geçtiğimiz günlerde Malazgirt zaferinin 949. yılı kutlamalarında, ‘Milli devlet, güçlü Türkiye’ vurgusu yapılmıştı. Kızıl elma ve Turan yolunda atılan adımlar bir daha perçinlenmiştir. Türk Birliği Devletleri adı altında toplantılar yapılıp, bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından bütün dünyaya deklare edilmiştir. Bu yolda emeği geçen, bu yola hayatını adamış başta başbuğ Alparslan Türkeş’e, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımız sunarım. Yavuz Bingöl kardeşimizin MHP’ye geçişi hakkında sosyal medyada bazı spekülasyonlar yapılıyor. Yavuz Bingöl kardeşimizin CHP’den MHP’ye geçişini iyi okumak lazım. Buna sadece parti değiştirmek olarak bakarsanız, bu geçişin manasını anlayamazsınız. Bu kutlu yürüyüş, yüzlerce yıl önce Hoca Ahmet Yesevi hazretleri tarafından Horosan’dan başlamıştır. Hacı Bektaş Hünkâr Veli’nin kabri başında dua ile taçlanmış, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılınmış, büyük önder Mustafa Kemal’in kabrinde Fatihalar okunmuş, başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrinde dualar okunmuş, liderimiz Devlet Bahçeli Beyin hayır duaları alınmış ve Yalova Engelsiz Kafe'de cem edilmiştir. Bu geçiş onun için sadece bir parti değiştirme meselesi değildir. Gönül birlikteliğimizin de bir sembolüdür. Gönlümüzün kapıları bütün vatan sevdalılarına sonuna kadar açıktır. Hacı Bektaş Hünkar Veli’nin dediği gibi, ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım’ meselesidir. Sayın genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi, Yezid’in torunları unutmasın, her ülkücü bozkurdun yüreği ehli beytin zülfikârıdır” dedi.
MHP saflarında Yalova’ya daha iyi hizmet edeceğine inandığını vurgulayan Yalova Belediye Meclis üyesi Yavuz Bingöl ise, “CHP saflarında istediklerimizi gerçekleştirme fırsatımız olmadı. Yaşanan fikir ayrılığından dolayı da ayrılmam gerekti. Fikrimizi rahatça ifade edebileceğimiz, Yalova’ya fayda sağlayabileceğimiz bir yerde olmamız gerektiğine inandığımız için de MHP saflarına katıldık. Umarım geriye kalan görev süremiz içerisinde Yalova halkına faydalı çalışmalar yaparım diye düşünüyorum” diye konuştu.
Çınarcık Belediyesi bağımsız üyesi Ali Parmak ise, MHP saflarında olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Çınarcık ilçesinde MHP üyesi bir meclis üyesi olarak hizmet üretmek için var gücü ile çalışacağını vurgulayan Parmak ise, MHP’lileri selamladı.
Böylece Yalova Belediye Meclisi’nde MHP’li meclis üyesi sayısı 3’e çıkarken, MHP Çınarcık Belediye Meclisi’ndeki ilk üyesini kazanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da çaldı, İstanbul’da yakalandı
YEREL HABERLER Yalova’da çaldı, İstanbul’da yakalandı
Deniz Seki, Yalovalı hayranlarıyla buluştu Deniz Seki: "Ülke ülke gezdim böyle bir yer görmedim"
YEREL HABERLER Deniz Seki, Yalovalı hayranlarıyla buluştu Deniz ...
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
YEREL HABERLER Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Altınova'da Hasan Zafer, güven tazeledi
Yalova'da korona denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Yalova'da korona denetimleri sıklaştırıldı
Yalova'da feribot karaya oturdu
YEREL HABERLER Yalova'da feribot karaya oturdu
Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı
YEREL HABERLER Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı
Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi
YEREL HABERLER Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X