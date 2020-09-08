Yalova Üniversitesi güz dönemini uzaktan eğitimle tamamlayacak YAÜ’ye YÖK engeli

Yalova Üniversitesi tarafından hayata geçirilmek istenen Seyreltilmiş Kampüs Modeli'ne Yükseköğretim Kurulu'ndan onay çıkmadı. Modele göre üniversitede ile toplam derslerin yüzde 60’ının sınıf ortamında yüz yüze; yine toplam derslerin yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim olanakları ile yürütülmesi planlanıyordu.

Yalova Üniversitesi 2020/2021 eğitim ve öğretim yılına Türkiye’de ilk olacak, “Seyreltilmiş Kampüs Modeli” ile girmeye hazırlanıyordu. Toplam derslerin yüzde 60’ının sınıf ortamında yüz yüze, yüzde 40’ının ise uzaktan eğitimle sürdürülmesini hedefleyen model son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle YÖK’den geçemedi.

Konuyla ilgili olarak Yalova Üniversitesi ise bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Yükseköğretim Kurulu’nun 4 Eylül 2020 tarihinde yayınladığı yazısında belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında güz dönemi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda görüşüne başvurulan Sağlık Bakanlığı, ‘20202021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin ise zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir’ tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Yalova Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu ‘Seyreltilmiş Kampüs Modeli’ kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60’ının yüz yüze; yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.