“Ahilik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir”

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 33. Ahilik Haftası ve Mesleki Eğitim Haftası’nı kutladı.

Başkan Oral, “Ahilik teşkilatı, can ve mal beraberliği olarak adlandırılan bir ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir” dedi.

Oral, ahilik anlayışının toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırdığını, aralarında dayanışma kurulmasını sağladığını söyledi. Başkan Oral, hafta ile ilgili yaptığı açıklamada, sadece ait oldukları dönemin ekonomik hayatını düzenlemekle kalmayan ahilerin, oluşturdukları manevi iklim, sosyal düzen, iş ahlakı, ahlak nizamı ve kardeşlik hukuku ile toplumda sosyal barışın da öncüsü olduklarını kaydetti.

Ahilik sisteminin işyeri, sanat ve ahlakın öğretildiği bir okul olduğuna işaret eden Başkan Oral, “Burada emeğin karşılığı çalışana alın teri kurumadan ödenir. Bu uygulama emek ve sermayenin barışık olduğu bir model oluşturmaktadır. Ahiliğin küreselleşen dünyada bize tek başına yol gösterici olmayacağını düşünebiliriz. Ancak, günümüzde gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilen eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal hayat gibi konularda ahilik teşkilatınca geçmişte atılan temellerin halen önemini koruduğu sağlam bir gerçektir” dedi.

Oral yaptığı açıklamada, “Bizlere düşen görev, Türk milletine özgü bir kültür hazinesi olarak asırlar boyunca yaşatılan bu anlayışı yeni nesillere aktarmaktır. Ahilerin hem üretici, hem de tüketici haklarını korumak için koydukları kurallar, bugün bu alanda hazırlanan yasaların temelini oluşturmaktadır.

1420 Eylül tarihleri arasında COVID19 tedbirleri çerçevesinde kutlamakta olduğumuz 33. Ahilik haftası münasebetiyle, Ahi Evranı Veli'yi rahmet ve minnetle yâd ederken esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” diye konuştu.

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