Lokantadaki patlama güvenlik kamerasında



Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'da lokantada doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Lokantanın önünden geçen bir kişinin saniyelerle patlamadan kurtulduğu görüldü.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde merkez Şehit Ömer Faydalı Bulvarı´nda meydana geldi. Kapalı olan lokantada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte lokanta ve önünde park halinde bulunan minibüsle çevredeki dükkanlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarını tedbir amaçlı kapattı.

Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olaydan saniyeler önce iş yerinin önünden bir kişinin geçtiği, patlamayla birlikte lokantadan alevlerin yükseldiği ve bu sırada sokakta bulunan kişilerin sağa sola kaçıştığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-09-15 10:38:11



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