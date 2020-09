Yalova'da 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme

Recep CAN/ YALOVA, (DHA)YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değiştirildi. 65 yaş üstü için sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 09.00 ile 20.00 saatleri dışı olarak değiştirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş üstü vatandaşların saat 09.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00´den sonra yanlarında ailesi olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İşkur, SGK ve sağlık personellerinden oluşan bir ekip kurularak, 50´den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılmasına, her işletmede mutlaka el dezenfektanının bulunmasına,

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282´nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi." DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2020-09-15



