Yalova'da 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme

DHA

Yalova'da 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme


Recep CAN/ YALOVA, (DHA)YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değiştirildi. 65 yaş üstü için sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 09.00 ile 20.00 saatleri dışı olarak değiştirildi. 
Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üzeri kişilerin 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"65 yaş üstü vatandaşların saat 09.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00´den sonra yanlarında ailesi olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İşkur, SGK ve sağlık personellerinden oluşan bir ekip kurularak, 50´den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılmasına, her işletmede mutlaka el dezenfektanının bulunmasına,
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282´nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi." DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2020-09-15 16:03:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması...(Tekrar)
YEREL HABERLER Yalova’da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması. ...
Yalova’da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Yalova’da 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma ...
Yalova’da İlköğretim Haftası başladı
YEREL HABERLER Yalova’da İlköğretim Haftası başladı
Yalova’da yılın ahisine cübbe giydirildi
YEREL HABERLER Yalova’da yılın ahisine cübbe giydirildi
Restorandaki patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Restorandaki patlama anı kamerada
Lokantadaki patlama güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Lokantadaki patlama güvenlik kamerasında
“Ahilik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir”
YEREL HABERLER “Ahilik, ahlak kaidesi üzerine inşa edilmiştir”
Kaputa giren kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kaputa giren kedi için seferber oldular
6 bin tonluk iki gemi, 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi
YEREL HABERLER 6 bin tonluk iki gemi, 1600 araç lastiği ...
Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu
YEREL HABERLER Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X