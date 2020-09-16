Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere uyarı



Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da 65 yaş üstü vatandaşların 09.00 ile 20.00 saatleri dışında, 18 yaş altının ise saat 20.00´den sonra ailesi yanında olmadan sokağa çıkmaları kısıtlandı. Polis ekiplerince yapılan denetimde, kısıtlamayı ihlal edenler uyarılarak, evlerine gönderildi.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında, dün toplanan İl Pandemi Kurulu, 65 yaş üstü kişilerin 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00´den sonra yanlarında ailesi olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, kentin kalabalık caddelerinde denetim gerçekleştirdi. İlk gün olması sebebiyle kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza kesmeyen polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşları uyarıp, evlerine dönmelerini sağladı. Kısıtlamadan haberi olmayan bazı kişilerin ise polis ekiplerinin uyarısına şaşırdığı görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-09-16 10:55:47



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