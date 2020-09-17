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Yalova’da 2 bin 500 kişiye 4 milyon TL para cezası kesildi Yalova’da korona virüs tedbirleri denetlendi

İHA

Yalova’da 2 bin 500 kişiye 4 milyon TL para cezası kesildi Yalova’da korona virüs tedbirleri denetlendi

Yalova Valisi Muammer Erol, korona virüs denetimine katıldı. Erol, 2 bin 500 kişiye 4 milyon ceza kesildiğini söyledi.
İçişler Bakanlığının talimatıyla Yalova’da korona virüs tedbirleri denetimleri gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk’un da katıldığı denetimlerde toplu taşıma araçları durdurularak fazla yolcu, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnafları da ziyaret eden Vali Erol ve Belediye Başkan Vekili Tutuk, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulması yönünde tavsiyelerde bulundular.
Muammer Erol, “Kurallara uymayanları ikaz ediyoruz. Eğer ısrarla bu kurallara uymayanlar olursa belirlenen cezaî müeyyideleri uyguluyoruz. Elbette rakamlar değişken ama bugüne kadar da şehrimizde toplam 2 bin 500 kişiye 4 milyon civarı ceza uyguladık. Biz elbette bunun olmamasını ya da en az olmasını arzu ediyorum. Şimdi yaptığımız denetimlerde de gördük ki Yalovalılar ilan edilen bu tedbirlere uyulması noktasında çok ciddi, kabullenme, yardım ve destek ortaya koyuyorlar. Ben bu anlamda da Yalova halkına teşekkür ediyorum” dedi.
Bekçilerin uyarıcı tişört giyecek
Öte yandan Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık da bugün başlatılan yeni uygulamayı tanıttı. Fındık, "Yalova’da görev yapan bekçiler, “Maskenizi takın, mesafenizi koruyun” yazılı tişörtler giyecekler. Bu sayede vatandaşlar daha dikkatli olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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