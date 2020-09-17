Altınova’da "e-imar" uygulaması

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Altınova Belediyesi tarafından vatandaşların hızlı ve kolay şekilde imar bilgilerini sorgulamalarını imkân sağlayan “eimar” uygulaması hizmete açıldı.

Altınova Belediyesi Resmi internet sitesi www.altinova.bel.tradresinde hizmete alınan uygulama kapsamında vatandaşlarımız imar durumu bilgilerine kısa sürede erişim sağlayabilecekler. Vatandaşlar imar durumu bilgilerine keos.altinova.bel.tr/imardurumu/index.aspx adresinden ulaşabilecek. Vatandaşlar, İmar Durumu uygulaması içindeki ‘Hesap Alanı’nda bulunan “Bilgi” butonundan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasına bağlanıp, Parsel Bilgilerine ve Uydu Görüntüsüne; “Kadastro Parsel Konum Bilgisi” bölümünden de ilgili taşınmazların konum bilgilerine Google Maps, Yandex Maps ve OpenStreet Maps üzerinden rahat bir şekilde ulaşabilecekler.

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