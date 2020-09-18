Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı



Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA´da yaşayan Selçuk Koşar (39), tatil için gittiği Muğla´nın Fethiye ilçesinde, zıpkınla avlandığı sırada 35 kilo gram ağırlığında, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı.

Yalova´da yaşayan ve profesyonel olarak zıpkınla avcılık yapan Selçuk Koşar, tatil için Muğla´nın Fethiye ilçesine gitti. Geçen çarşamba günü, zıpkın ile ava çıkan Koşar, bir akya balığı yakaladı. Koşar, balığı kıyıya çıkardı. Akya balığının 35 kilogram ağırlığında, 165 santimetre boyunda olduğu belirlendi.

Uzun yıllardır avlandığını ancak bu durumun kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Koşar, "Bu boydaki akya balığının yakalanması, sezonun rekoru. Yakaladığımda, yüzerek kıyıya kadar getirdim. Kaldırmakta da zorlandım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-09-18 11:07:30



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