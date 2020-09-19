Türkiye ile Libya arasında eğitim köprüsü kurulacak

Yalova Üniversitesi’ni ziyaret eden Libya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taher Muhammed bin Taner, Libya ve Türkiye arasında bir eğitim köprüsü kurulmasını talep etti.

Libya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taher Muhammed bin Taner ile Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Khiar Allaghbani'nin de aralarında bulunduğu Yükseköğretim Kurulu heyeti, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’ye ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Libya Yükseköğretim Kurulu İnsan Kaynakları Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Salem El Kerdasi, Libya Yükseköğretim Kurulu Öğretmenler ve Bilim Araştırma Daire Başkanı Prof. Dr. İsam Mahmud Udeydan, Libya Yüksek Meclis Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Prof.Dr. Ahmet El Mabruk El Kalay da hazır bulundu. Yalova Üniversitesi’nde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra Türkiye ve Libya’nın yükseköğrenim sistemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ülkeler arasında eğitim alanında yapılabilecek iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.