Semt 77 Yalovaspor, Gemlik’te şampiyon oldu

Türkiye Basketbol Ligi ve Erkekler Federasyon Kupasında mücadele edecek olan Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü, Gemlik’te düzenlenen özel turnuvada şampiyon oldu.

Yeşil Kırmızılı ekibin yanı sıra ev sahibi BUDO Gemlik Basketbol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları turnuvada mücadele ettiler. Organizasyonun ilk gününde ev sahibi BUDO Gemlik Basketbol ile karşılaşan Semt 77 Yalovaspor Basketbol uzatma sonunda rakibini 9382 yendi. İkinci gün ise Yeşil Kırmızılılar, Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 8175’lik skorla mağlûp etmeyi başardı.

Final karşılaşmasında ise Semt 77 Yalovaspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları Bursa Şahin Başol Spor Kompleksinde karşılaştı.

İlk yarıyı Balıkesir ekibi 4845 üstün kapatmasına karşın maçın ikinci yarısındaki olağanüstü oyunuyla Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü parkeden 8682’lik galibiyetle ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu.

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