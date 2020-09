Esnaf Destek Fonu hayata geçirildi

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Adnan Dağ ve yönetim kurulu üyeleri, Ahilik Haftası münasebetiyle Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Başkan oral, seçim döneminde verdikleri Esnaf Destek Fonu’nu salgın sürecinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini, ancak bu günlerin el birliğiyle aşılacağını ifade eden Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Adnan Dağ, “Altınova İlçemizde belediyemizin esnafımıza verdiği destekleri takdirle karşılıyoruz. Her zaman esnafımızla birlikte olan Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Salgın süresince Altınova Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşıldığını ve her türlü yardım ve desteğin yapıldığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyesi olarak, normalleşme süreci öncesi ilçede kapalı bulunan bayan kuaförü, erkek berberi, kahvehaneler, pasta salonları, şehir içi minibüsçüleri ve TokmakYalova arasında çalışan 81 No’lu Minibüsçülerden oluşan 79 esnafa 500’er liradan toplam 39 bin 500 lira maddi destekte bulunduk. Biz bunu seçimde söz verdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz Esnaf Destek Fonu’ndan karşıladık. Hem sözümüzü yerine getirdiğimiz için hem de esnafımıza destek olabildiğimiz için mutluyuz. Bunun yanı sıra esnafımıza maske, siperlik, eldiven, dezenfektan gibi desteklerde de bulunduk. Toplum olarak el ele vererek bu süreci kurallara uyarak birlikte atlatacağız” diye konuştu.

