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900 yıllık ekmek mührü bulundu Çobankale kazı alanında kutsama ayinlerinde kullanılan ekmeklerin işaretlenmesi için kullanılan 900 yıllık mühür bulundu

İHA

900 yıllık ekmek mührü bulundu Çobankale kazı alanında kutsama ayinlerinde kullanılan ekmeklerin işaretlenmesi için kullanılan 900 yıllık mühür bulundu

Yalova’nın Altınova ilçesinde 10. yüzyıla ait Çobankale kazı alanında tarihi bulgulara rastlandı. Kazıda kutsama ayinlerinde kullanılan ekmeklerin işaretlenmesi için kullanılan 900 yıllık ekmek mührü bulundu.
2017 yılında Bursa Müzesi başkanlığında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin desteğiyle Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından oluşturulan bilimsel bir ekibin katılımıyla başlayan Yalova’nın Altınova ilçesindeki Çobankale kazısı dört yıldır devam ediyor. Çobankale, 1. Haçlı Seferi'ne karşı konulmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecinde oynadığı rolden dolayı Türk ve dünya tarihi açısından önem taşıyor. Bölgede yapılan kazılarda geçtiğimiz yıl üzerinde “hashtag” bulunan bir tarihi esere rastlanmıştı. Aynı noktada bu yıl yapılan kazılarda ise yine tarihi anlamda çok büyük önemi olan bulgulara rastlandı. Alanda kilise olduğu tahmin edilen yapıda, kutsama ayinleri esnasında kullanılan ekmeğin işaretlemesi için yapılmış 2 adet ekmek mührü bulundu. 900 yıllık mühürlere ülkedeki kazı alanlarında çok nadir rastlandığı öğrenildi. Yine aynı kazı alanında kalenin tarihine etki edecek 9. yüzyıla ait bir sikke bulundu. Bu bulgunun 10. yüzyılda yapıldığı bilinen kalenin tarihini de değiştireceği düşünülüyor.

Kale 12 aylık kazılar kapsamına alındı
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Çobankale, Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli 3 olaya şahitlik eden önemli bir tarihi nokta. 1. Haçlı Seferi'ne karşı ilk mukavemetin bu kalede gerçekleştiğini biliyoruz. Yine burası Selçuklu İmparatorluğu’nun batıdaki en uç kalesi olması. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulması aşamasındaki en önemli etkenlerden birisi de yine burasıdır. Altınova ilçemizde yer alan Çobankale'de 2017 yılında kazı ve temizlik çalışmalarına başladık. 2 yıl temizlik çalışmaları sürdü. Geçen yıl kazı çalışmalarına başlandı. Kalede yer alan sarnıç da geçtiğimiz yıl gün yüzüne çıkartıldı. 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen kazı çalışmaları durmadı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Yeni yapı kalıntılarına ulaşıldı. Bu yapı kalıntıları bir kilise ya da şapel olduğunu düşünüyoruz. Burada ekmek mührü, sikkeler ve ok uçları bulduk. Bu yıl yine bizim için önemli bir yıl. Türk Tarih Kurumu’nun desteği ile Çobankale 12 aylık kazılar kapsamına alındı. Dolayısıyla bu kapsamda Tarih Kurumu’nun, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ve Altınova Belediyemizin verdiği desteğe teşekkür ederim” dedi.

Türk ve dünya tarihine ışık tutacak çalışma
Alanda sürdürülen çalışmalarda çıkacak bulguların Türk ve dünya tarihine ışık tutacağını belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise, “Biz burada yapılan çalışmayı ilçemiz için olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz açısından da son derece önemli olarak görüyoruz. Merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bahsettiği gibi bu bölge Bafeus savaşının olduğu bölge. Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz. Bu bölge, her yanı tarih yüklü bir bölge. Dolayısıyla belediye olarak da burada yapılacak her çalışmaya gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi hükümetimizin, Turizm Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destekleri ile buradaki çalışmalar daha da hızlı yürüyecek. Hersek bölgemizde de deniz altında kayıp bir kale tespit edildi, çalışmalar devam ediyor. Üzerinde bulunduğumuz Çobankale ve bu vadi de Osmanlı için önemli bir nokta. Buradan çıkacak buluntularla hem tarihimize hem de ülkemizin tarihine ışık tutacağız” dedi.

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