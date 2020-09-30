Yalova Group eğitime verdiği desteklerini okul yaptırarak taçlandırıyor

Millî Eğitim Müdürlüğü ile Yalova Group arasında ilkokul yapılması adına protokol imzalandı. Valilikte düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Millî Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna, protokole imza attı.

Eski meteoroloji müdürlüğü arsasında yapılacak 20 derslikli ilkokulun açılmasıyla ikili eğitim verilen Atatürk İlkokulu’nda tekli eğitime geçilecek. Böylelikle Yalova’da tüm okullar tekli eğitime geçilmiş olunacak. Törende Vali Erol, Tuna ailesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Okul yapma taahhüdünün altına imza atan Orbay Bey kardeşimizi tebrik ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Milli Eğitim, devletin yaptığı yatırımlarla fiziki altyapısını çok ciddi oranda tamamladı ama vatandaş katkısıyla yapılan bu fiziki altyapının tamamlanmasını ve eksiklerini giderilmesine ilişkin katkılar da çok önemli. Destekleri için Orbay Beye teşekkür ediyorum. Bu okulumuz şehir merkezimizdeki Atatürk İlkokulu’nun yoğunluğunu, ikili öğretimi asgarîye indirecek” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da yapılacak okulun eğitim kalitesini artıracağını anlatı. Yeniyol, “Bu okulun yapılmasıyla beraber çocuklarımız çok daha iyi ortamlarda eğitim görecekler. İnşallah kısa zamanda bu protokol çerçevesinde okulumuz bir an önce biter, çocuklarımız daha iyi ortamlarda okur” dedi.

Orbay Tuna ise eğitime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Benim için çok önemli ve anlam ifade ediyor. Ben Yalova’da, eğitim hayatımı tamamladım. Atatürk İlkokulu, Yalova Lisesi mezunuyum. Yalova’ya hep böyle ilkokul, lise yaptırma arzumuz vardı ailece. Bize bu imkan sağlandığı için baştan Sayın Valimiz ve Millî Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

Törene Yalova Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onay Tuna da katıldı.

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