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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt 77 Yalovaspor gözünü kupaya dikti

İHA

Semt 77 Yalovaspor gözünü kupaya dikti

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekibi Semt 77 Yalovaspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.
411 Ekim tarihleri arasında Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde organize edilecek turnuva öncesinde yeşil kırmızılı ekibinin genel menajeri Murat Dönmez yaptığı açıklamada, ”Takımımız için büyük şans olan deneyimli başantrenörümüz Murat Yolcu ve teknik ekibinin hazırlamış olduğu programa göre hem Türkiye Basketbol Ligi’ne hem de Erkekler Federasyon Kupası’na hazırlanıyoruz. Kocaeli’nde kupayı kazanarak sezona başlamanın iyi bir başlangıç olabilir” dedi.
“Kupayı kazanmak moral verir”
Semt 77 Yalovaspor Genel Menajeri Murat Dönmez, ”Erkekler Federasyon Kupası öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve BUDO Gemlik Basketbol’un katıldığı özel bir turnuvaya katıldı. Orada birbirinden çekişmeli geçen 3 maç oynadık ve bu maçların tamamını kazandık. Turnuvanın oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Maçların sonucunu çok önemsemiyoruz asık önemli olan eksiklerimizi görme rakiplerimizi tanıma fırsatı yakaladık. Transferi şimdilik tamamladık. Takımımızda alt yapımızdan yetişmiş 2 gencimizi de monte ederek gelecek adına da doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Takım içindeki arkadaşlık ve uyum müthiş. Biz Basketbolu ve Yalova’yı seven büyük bir aileyiz. Başta kulüp başkanımız Orbay Tuna olmak üzere bütün yönetimdeki arkadaşlarımızın takıma olan inancı ve desteği büyük.3 Ekimde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapılacak olan Erkekler Federasyon Kupasını da Lig maçlarından öncesi çok önemli bir hazırlık turnuvası olarak görüyoruz. Federasyon Kupasının Kartepe’ye alınması ve organizasyonun izole ortamda oynanacak olması çok yerinde bir karar oldu. Federasyonumuza bu almış oldukları karardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pandemiden dolayı hepimiz basketboldan çok uzak kalmıştık. Özellikle sporcuların 5 ay ara verdikten sonraki geçirecekleri hazırlık döneminin önemini biliyoruz. Turnuva öncesi sakatlanan Şahin ve turnuvada hafif bir sakatlık geçiren Talat’ın da aramıza dönmesiyle tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 Ekim Cumartesi Kartepe’de son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Biz hedefleri olan bir takım oluşturduğumuz düşünüyoruz. Hedeflere ulaşmak için adım adım ve üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz. Federasyon kupasında Finalspor, İstanbul Sigortam.Net ve Gemlik Basketbol takımları yer alıyor. İlk hedefimiz guruptan çıkmak ve ilerleye bildiğimiz noktaya kadar devam etmek. Federasyon kupasını kazanarak sezona başlamak iyi bir başlangıç olur. Ama unutulmaması gereken hedeflerimize ulaşabilmek adına sezonu iyi bitirebilmek” dedi.
ING Basketbol Süper Ligi için yaptıkları başvuru süreciyle ilgili olarak Dönmez, ”Kısaca Süper Lige başvurumuza ve sonrasına da değinmek istiyorum.20202021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nden çekilme kararı alan Bandırma Basketbol takımının yerine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu’nun yeni bir başvuru süreci açılmasına yönelik verilen süre içerisinde Semt 77 Yalova Spor Basketbol Kulübü olarak yapmış olduğumuz lisans başvuru dosyaları, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nda aranan şartlar yönünden hazırlamış olduğumuz başvuru dosyası incelenmiştir ve bütün koşulların eksiksiz tamamladığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu yapmış olduğumuz Süper Lig başvurusu ve federasyonumuzun istemiş olduğu Süper Lig katılım koşullarını eksiksiz olarak yerine getirmiş olmamız kulüp olarak ne kadar doğru yönetildiğimizin ve organizasyonumuzun ne kadar başarılı olduğunun somut bir göstergesidir. Bu konuyla ilgili aldığımız övgülerde bizleri memnun etmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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