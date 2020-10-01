Yalova Kent Müzesi Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı

Yalova Belediyesi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a terör devleti Ermenistan ile sürdürdüğü savaşında ilde yer alan Kent Müzesini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.

Yalova Belediyesi, Azerbaycan’a destek vermek adına anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Kent Müzesi Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı. Azerbaycan’ın yanında olduklarını ortaya koymak istediklerini vurgulayan Yalova Belediyesi’nin bu hareketi ilde de beğeni topladı.

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