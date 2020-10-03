Bu kez alevleri değil pastanın üstündeki mumları söndürdüler Yalovalı itfaiyecilere sürpriz kutlama

Yangın ihbarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na gelen Yalova İtfaiyesi ekipleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla düzenlenen sürpriz kutlama sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı. Pasta ve konfetilerle karşılanan ekipler bu kez alevleri değil pastanın üzerindeki mumları söndürdü.

Yalovalılar, canları pahasına vatandaşların hayatlarını ve mallarını koruyan Yalova Belediyesi İtfaiyesi personellerine sürpriz bir kutlama ile teşekkür etti. İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla bir plan yapan vatandaşlar, pasta hazırlattı. Ardından itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulunan vatandaşlar ekiplerin gelmesini bekledi. Aldıkları ihbar üzerine hızla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına gelen ekipler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Alevlerle karşılaşmayı bekleyen ekipler alkışlarla ve konfetilerle kendilerini karşılayan vatandaşlarla karşı karşıya geldi.

Kendilerine yapılan kutlama karşısında çok mutlu olan itfaiye ekipleri alevler yerine pastaların üzerine konan mumları söndürdü. Vatandaşlara teşekkür eden itfaiyeciler daha sonra yeniden görevlerine geri döndü.

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